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ИА Регнум

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Сборная России выиграла медальный зачет на турнире Большого шлема по дзюдо

Сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачете на турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне.

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