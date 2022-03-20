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Обамеянг – первый игрок в XXI веке, забивший в 5 матчах против «Реала» подряд

Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль в матче против «Реала» в Ла Лиге. Габонский нападающий забивал во всех пяти последних матчах против мадридской команды.

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