Дочери советских актрис, которые выбрали сцену, но не смогли затмить своих знаменитых матерей

Родиться в семье всенародно любимой артистки — это не только ранняя возможность заглянуть за кулисы и побывать на съёмочной площадке, но и колоссальное давление публики.
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