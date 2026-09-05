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Мировое обозрение

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Трамп допустил скорый удар США по ядерным объектам Ирана у горы Пикакс

Трамп допустил скорый удар США по ядерным объектам Ирана у горы Пикакс

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские военные могут нанести удар по предполагаемому ядерному объекту Ирана, расположенному под горой Пикакс, в самые ближайшие сроки.

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