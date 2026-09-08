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Кубок английской лиги. «Ньюкасл» против «Миллуола», «Челси» сыграет с «Лидсом» в среду

8 сентября стартует третий раунд Кубка английской лиги.  Во вторник «Кристал Пэлас» примет «Мидлсбро», «Ньюкасл» сыграет на выезде с «Миллуолом».

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