В Архангельске утром 14 сентября бензин есть на семи из 11 АЗС

По данным на 9:30, на пяти АЗС топлива нет, а ещё на четырех из них ожидают бензовозы в течение дня.По данным на 9:30, на пяти АЗС топлива нет, а ещё на четырех из них ожидают бензовозы в течение дня.
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