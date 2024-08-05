В Туле стартовал семинар-совещание по межведомственному взаимодействию в системе профилактики с участием новых регионов

В Туле в понедельник, 5 августа, стартовал семинар-совещание по совершенствованию межведомственного взаимодействия в системе воспитания и формирования культуры законопослушного поведения у несовершеннолетних.
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