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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин делит 19-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота – 24

Форвард «Питтсбурга» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:0).  Гол в пустые ворота стал для него первым в сезоне и 24-м за карьеру в лиге в рамках регулярок (из 480 всего, 5%).

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