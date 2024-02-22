Сталинский удар по доллару: как СССР изменил мировую финансовую систему

Стратегический маневр: обесценивание доллара и укрепление рубляВ 1950 году мировая экономика стала свидетелем беспрецедентного события: Иосиф Сталин одним решением кардинально изменил соотношение сил между советским рублем и американским долларом, обесценив последний в десять раз.