"Стоит, сохнет": Из утопившего автобус с людьми таджика попытались сделать героя. Обман разоблачили с помощью видеоролика
Удивительное дело: из утопившего автобус с людьми в Петербурге таджика-водителя внезапно попытались сделать героя.
Комментарии
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Мне интересно как он без тормозов доехал до этого места, даже при выезде из гаража уже понятно, притормаживает авто или нет, ручник где был в это время. Мутная история, не верю водителю
А права-то у него были? Кто-нибудь проверил?
Однозначно-теракт! Люди в автобусе указывали ему на агрессивное вождение.Ему это не нравилось.Судя по видео и траектории движения Курбонов целенаправленно вел автобус в реку! 7 человек-русских утопил,а в своей маленькой квартирке прописал 10 таджиков,еще и жена ,дети и он,еще 5 человек.Замещают нас чужеземцами.
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