Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Ссыте, враги!! Скоро к вам (вслед за корейцами) явится Е.В. Песец!!Психическая атака...
  • Юрий Золотарев
    Для Таньки лучше всего устроить "Фарион-шоу". Заслужила."Всё, Танька, наз...
  • Андрей Тихонов
    А на фотках афиша кунсткамеры?Жена Гозмана* аре...

Путину не нужны переговоры или голоса разума на Западе стали раздаваться всё чаще

Путину не нужны переговоры или голоса разума на Западе стали раздаваться всё чаще

Неожиданно суровая статья вышла в журнале The Spectator. Автором является профессор университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Трофимов
и всё-таки идиотизм в Европе прогрессирует тем хуже им
Ответить
7 час.
Семен Демин
О чем говорить с канцлером оккупированной США страной, т. е. с подпиндосником? Путин делает все правильно!
Ответить
6 час.
Александр Конкин
Наша партия &quot;мира&quot; или &quot;Кац предлагает сдаться&quot;, все равно сломают Путина и он подмахнет очередной договорнячок! Нам это отольется еще большей кровью..!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх