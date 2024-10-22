Неожиданно суровая статья вышла в журнале The Spectator. Автором является профессор университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко.
Путину не нужны переговоры или голоса разума на Западе стали раздаваться всё чаще
Комментарии
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Сергей Трофимов
и всё-таки идиотизм в Европе прогрессирует тем хуже им
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7 час.
Семен Демин
О чем говорить с канцлером оккупированной США страной, т. е. с подпиндосником? Путин делает все правильно!
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6 час.
Александр Конкин
Наша партия "мира" или "Кац предлагает сдаться", все равно сломают Путина и он подмахнет очередной договорнячок! Нам это отольется еще большей кровью..!
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4 час.
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