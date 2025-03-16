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«Мы голые и босые»: Предупреждения Путина не услышали, бегущие с Курщины ВСУ взмолились: Новости СВО, 16.03.25 г.

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Новости СВО, сегодня к утру 16 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 16.

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Комментарии
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Vova Гарин
Наши воины не обязаны быть жалестлевыми к просьбам из вне!!!
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