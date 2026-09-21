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Царьград

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Родной дядя заберёт 15-летнюю Эзозу, потерявшую родителей в Подмосковье

Родной дядя заберёт 15-летнюю Эзозу, потерявшую родителей в Подмосковье

Дядя оформит опеку над сиротой после ночной атаки дронов на Раменское.Опекуном 15-летней Эзозы, которая вместе с 19-летним братом Бехризом осталась без родителей после ночного налёта беспилотников, станет её родной дядя.

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