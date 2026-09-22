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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске опубликован предварительный прогноз погоды на октябрь-2026

В Новосибирске опубликован предварительный прогноз погоды на октябрь-2026

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Новосибирске в первую декаду октября воздух днем будет прогреваться еще до +13 градусов, а ночью температура упадет до +2…+3 градусов.

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