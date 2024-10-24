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Путин высказался за создание Палестинского государства

Путин высказался за создание Палестинского государства

Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что напрямую предусматривает создание независимого Палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем.

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