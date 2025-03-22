Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава парламента Крыма Константинов: Трампу нужно шире взглянуть на Россию

Глава парламента Крыма Константинов: Трампу нужно шире взглянуть на Россию

Американскому президенту Дональду Трампу после его слов о Крыме как международном курорте следует шире взглянуть на Россию.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
&quot;Глава парламента Крыма Константинов: Трампу нужно шире взглянуть на Россию&quot;                                                                                        Совсем с ума сошел что ли? Хочешь, чтобы у него глаза на лоб вылезли? Или совсем разбежались? Известно же, что американцы в принципе с картами не дружат, так что не стоит травмировать человека, тем более в таком возрасте 😳 И вообще, шире это как? На стебелёчках что ли? 🤣
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