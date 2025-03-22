Сергей Ипатов

"Глава парламента Крыма Константинов: Трампу нужно шире взглянуть на Россию" Совсем с ума сошел что ли? Хочешь, чтобы у него глаза на лоб вылезли? Или совсем разбежались? Известно же, что американцы в принципе с картами не дружат, так что не стоит травмировать человека, тем более в таком возрасте 😳 И вообще, шире это как? На стебелёчках что ли? 🤣