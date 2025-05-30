Невидимость для комаров: какой цвет одежды защитит вас от укусов Юлия ЧелкановаКто бы мог подумать, что комары — настоящие модницы со своими цветовыми предпочтениями! Исследование, проведённое учеными Вашингтонского университета, открыло удивительную закономерность: эти крылатые вампиры не просто летают наугад в поисках жертвы.