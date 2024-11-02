Камчатский СК завершил расследование дела о взяточничестве должностных лиц Министерства здравоохранения и Камчатской аптеки

В Камчатском крае завершено расследование уголовного дела в отношении высокопоставленного чиновника регионального министерства здравоохранения и экс-руководителя Государственного унитарного предприятия "Камчатфармация", который обвиняется в получении и даче взяток.
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