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Камчатский СК завершил расследование дела о взяточничестве должностных лиц Министерства здравоохранения и Камчатской аптеки

Камчатский СК завершил расследование дела о взяточничестве должностных лиц Министерства здравоохранения и Камчатской аптеки

В Камчатском крае завершено расследование уголовного дела в отношении высокопоставленного чиновника регионального министерства здравоохранения и экс-руководителя Государственного унитарного предприятия "Камчатфармация", который обвиняется в получении и даче взяток.

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