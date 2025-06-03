На Binance продают криптовалюту, а везде покупают: рынок на грани разворота?

Сегодня на крипторынке возникла тревожная дивергенция: в то время как совокупные данные по всем централизованным биржам зафиксировали кратковременный всплеск покупательской активности (отношение Taker Buy/Sell выше 1.
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