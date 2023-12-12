Превращаем завтрак в новогодний ужин. Колбаса, хлеб и огурец, но вместе это уже яркая праздничная закуска

Чаще всего на приготовление праздничных закусок уходит значительная часть всего бюджета. Делать это совершенно необязательно, с верным подходом превратить в идеальную закуску можно даже ингредиенты обычного завтрака.
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