Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках спецоперации, сообщил в беседе с РИА Новости, что украинские военные, с которыми он сталкивался в последнее время, не желали находиться в зоне боевых действий и даже просили его о помощи в переезде в США.