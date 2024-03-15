Удалили часть кишечника: появилась новая версия “исчезновения” Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, фото: glamour.ru Кейт Миддлтон не появлялась на публике с конца прошлого года, и это вызывает тревогу в британском обществе, которое недоумевает, что могло произойти с их любимой принцессой.
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