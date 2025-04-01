Порошенко назвал угрозой суверенитету Украины сделку с США

Заключение ресурсной сделки с США станет угрозой для суверенитета Украины. Об этом заявил бывший президент республики, депутат Верховной Рады Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).