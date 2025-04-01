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Порошенко назвал угрозой суверенитету Украины сделку с США

Порошенко назвал угрозой суверенитету Украины сделку с США

Заключение ресурсной сделки с США станет угрозой для суверенитета Украины. Об этом заявил бывший президент республики, депутат Верховной Рады Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Комментарии
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саша пупкин
Хотелось бы понять, о каких угрозе и суверенитете говорит иностранец???))))
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