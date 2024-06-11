История с географией Сурский район расположен в северо-западной части Ульяновской области на реке Сура, в 122 км к западу от областного центра, граничит с республиками Чувашия и Татарстан, на западе – с Республикой Мордовия.
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