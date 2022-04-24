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Глава МИД Аргентины назвал санкции против России непродуктивными для мира

Глава МИД Аргентины назвал санкции против России непродуктивными для мира

Распространение санкций — непродуктивная мера, так как мир — это диалог и дипломатические переговоры, к чему и призывает вернуться Аргентина, заявил министр иностранных дел страны Сантьяго Кафьеро 23 апреля в интервью газете El Intransigente.

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