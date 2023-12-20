Бастрыкин поручил расследовать нападение на фельдшера в Саратове

В Саратове пьяная женщина избила фельдшера скорой помощи во время вызова. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по инциденту, сообщила пресс-служба ведомства.
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