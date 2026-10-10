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Мировое обозрение

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Уйти нельзя оставить: Почему немцы не решаются отправить Мерца в отставку

Уйти нельзя оставить: Почему немцы не решаются отправить Мерца в отставку

Главное в тезисах: Тезис 1: Правящие партии Германии не могут отправить канцлера Фридриха Мерца в отставку — у них нет кандидата, способного заручиться большинством в Бундестаге.

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