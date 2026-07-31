Морские ветряки для сейсмоопасных зон получили новые правила защиты

Офшорная ветроэнергетика давно вышла за пределы безопасных северноморских акваторий. Новые крупные проекты разворачиваются у берегов Японии, Тайваня, Южной Кореи, а также на западном побережье США — во всех этих регионах земля под морским дном регулярно трясётся.