Морские ветряки для сейсмоопасных зон получили новые правила защиты

Офшорная ветроэнергетика давно вышла за пределы безопасных северноморских акваторий. Новые крупные проекты разворачиваются у берегов Японии, Тайваня, Южной Кореи, а также на западном побережье США — во всех этих регионах земля под морским дном регулярно трясётся.
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