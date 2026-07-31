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Морские ветряки для сейсмоопасных зон получили новые правила защиты

Морские ветряки для сейсмоопасных зон получили новые правила защиты

Офшорная ветроэнергетика давно вышла за пределы безопасных северноморских акваторий. Новые крупные проекты разворачиваются у берегов Японии, Тайваня, Южной Кореи, а также на западном побережье США — во всех этих регионах земля под морским дном регулярно трясётся.

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