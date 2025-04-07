Посольство США в РФ о рекорде Овечкина: хоккей — мост между двумя странами

Посольство США в РФ поздравило российского хоккеиста, капитана и нападающего американской команды «Вашингтон Кэпиталз» с установлением рекорда в НХЛ, отметив, что хоккей «давно стал мостом» между двумя странами.
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