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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри получил возможность для отдыха в матче с «Джаз». «Уорриорз» рассчитывают на него в игре с «Тандер»

«Голден Стэйт» решил оставить своего лидера в резерве, чтобы он мог посвятить время реабилитации беспокоящего его коленного сустава.

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