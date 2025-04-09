Актер Александр Петров подтвердил рождение сына

Российский актер Александр Петров подтвердил, что впервые стал отцом. Об этом он написал в своем в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии