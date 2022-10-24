Линию обороны Сватово — Кременная начали укреплять в ЛНР, сообщило РИА «Новости». Инженеры российской группировки войск «Отважные» приступили к установке танковых заграждений, чтобы бронетехника ВСУ не смогли прорваться через оборонительный рубеж.