Обожаю зеркалить. Александр Роджерс

Вместо эпиграфа отрывок из классики. Когда чухраїнці было начинают какую-то работу, хотя бы в какой отрасли их жизнь и работа возникла, и когда кто-нибудь или сбоку, или, может, чуть прозорливіший заметил:— А так ли вы делаете?Чухраїнець обязательно подумает немножко, почешется и не быстро прокаже:— Таи как-то уже будет!И начинает делать…Когда же увидит, что наделал, тогда:— Я так и знал!— Что вы знали?— И что так будет!— Так зачем же вы делали?— Если бы знать…— Так вы же говорите, что знали?— Так я думал, что как-то оно будет!Один индийский мудрец, когда ему об этом тогда рассказывали, сказал:— Странное какое-то perpetuum mobile.