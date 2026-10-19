Матч регулярного чемпионата КХЛ в Омске завершился победой «Авангарда» над «Трактором» со счётом 2:1 в серии буллитов после ничьей 1:1 в основное время.
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