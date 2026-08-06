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Трамп выбрал Вэнса своим преемником

Трамп выбрал Вэнса своим преемником

Президент США Дональд Трамп в частной беседе назвал вице-президента Джей Ди Вэнса своим преемником на следующих президентских выборах и призвал спонсоров поддержать его кандидатуру для выдвижения от Республиканской партии.

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