Услуги адвоката - Донецк - Договорная

Оказание услуг адвоката: юридическая консультация, составление заявлений, жалоб, иных процессуальных документов, представительство интересов в суде при разрешении: - семейных вопросов: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, лишение родительских прав и др.
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