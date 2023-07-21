Военное обозрение

3 486 подписчиков

«По-прежнему считаем, что F-16 не смогут изменить ситуацию»: Джон Кирби назвал вероятные сроки поставки истребителей Киеву

«По-прежнему считаем, что F-16 не смогут изменить ситуацию»: Джон Кирби назвал вероятные сроки поставки истребителей Киеву

Соединенные Штаты по-прежнему считают, что поставка истребителей F-16 Украине вряд ли изменит ситуацию, Киев зря делает ставку на американские самолеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх