Sony сообщила, когда выйдет новый фильм Street Fighter Sony Pictures сообщила точную дату п...

Sony сообщила, когда выйдет новый фильм Street FighterSony Pictures сообщила точную дату премьеры нового фильма по мотивам популярной серии файтингов Street Fighter, который создается кинокомпанией Legendary Pictures совместно с Capcom.
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