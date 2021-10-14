Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Домосед Бекмамбетов
    Да "эти" даже транспортный налог - пенсионерам не отменяют и не уменьшают,только инвалидам.Все деньги за проданное,по...Почему российские...
  • СанСаныч Демченко
    Похоже :слили: бабёнку..Жаль..МИД РФ ответил Ки...
  • Лариса Сергеевна
    Фантазерка, блин. Это в вашем придуманном мире так. А у нас, в реальности, так как я написала. Так что, деточка, смир...Почему российские...

Производство сериалов Netflix оказалось под угрозой из-за забастовки

Производство сериалов Netflix оказалось под угрозой из-за забастовки

Стачка рабочих может начаться 18 октября.Кинопроизводство в США и Канаде может остановиться из-за забастовки Международного альянса деятелей театральной сцены (IATSE), который представляет 150 000 работников съемочных групп кино и телевидения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх