Производство сериалов Netflix оказалось под угрозой из-за забастовки

Стачка рабочих может начаться 18 октября.Кинопроизводство в США и Канаде может остановиться из-за забастовки Международного альянса деятелей театральной сцены (IATSE), который представляет 150 000 работников съемочных групп кино и телевидения.
Стачка рабочих может начаться 18 октября.Кинопроизводство в США и Канаде может остановиться из-за забастовки Международного альянса деятелей театральной сцены (IATSE), который представляет 150 000 работников съемочных групп кино и телевидения.
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