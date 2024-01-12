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Американский генерал Бен Ходжес потребовал от Киева мобилизовать женщин

Американский генерал Бен Ходжес потребовал от Киева мобилизовать женщин

Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан. С таким предложением в интервью YouTube-каналу ProUA выступил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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