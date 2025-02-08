Какой церковный праздник отмечают 9 февраля 2025 года: традиции и приметы Даниил Архаров9 февраля 2025 года православные христиане отмечают важный церковный праздник — день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
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