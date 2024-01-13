Дэвис и Смолкин заняли 8-е место на своем первом ЧЕ под флагом Грузии

На чемпионате Европы в Каунасе в танцах на льду победили итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри. Экс-россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, с этого сезона выступающие за Грузию, показали только 8-й результат.
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