Дэвис и Смолкин заняли 8-е место на своем первом ЧЕ под флагом Грузии

На чемпионате Европы в Каунасе в танцах на льду победили итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри. Экс-россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, с этого сезона выступающие за Грузию, показали только 8-й результат.