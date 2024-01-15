Эксперт: стоимость обучения в госвузах вырастет в 2024 году примерно на 7,5%

РИАМО - 15 янв. Цены на обучение в российских государственных вузах увеличатся на размер инфляции, сообщил РИАМО начальник управления по организации приема абитуриентов Государственного университета управления Вадим Диких.
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