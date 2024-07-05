Политнавигатор В Госдуме нынешнего созыва есть депутаты, которые годами пребывают за рубежом.
Неразборчивы в жёнах: в Госдуме есть депутаты, которые годами живут за границей – Володин
Комментарии
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ninikooo Митусова
А лучше сразу увольнять! Наглядный пример будет для остальных! Нарусова в прошлом году сколько раз была за границей? А отпуск - один раз в году. И таких, как она, большинство. И детишкам их полезно поучиться в российских школах- может до них дойдет наконец-то, что система образования в России безобразная, а министр- просто недоросль.
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7 час.
Владимир Андрианов
В этом борделе, под названием госдура, надо провести тотальную чистку. Всех шлюх, не зависимо от пола и партийной принадлежности, разогнать и набрать новых. Существующие уже зажрались до того, что мозги заняты одним вопросом: чего бы еще захотеть, а про то, что существует народ, на деньги которого они отожрали свои рожи и задницы, им наплевать
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
С третьего абзаца стало противно читать. Опять надули. Только теперь спикера
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4 час.
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