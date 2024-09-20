«Теперь это будет бесплатно». Пенсионеров, доживших до 65 лет, ждет сюрприз с 21 сентября

Ингерман Ланская а если мне не требуется такая "бесплатная" услуга, которую видимо, будут финансировать из какого-нибудь бюджета, можно будет взять компенсацию в реальных купюрах?

ПИТУНИНА Наталья Сергеевна Лучше бы путевки в санаторий 1 раз в год давали...