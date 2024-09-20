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  • Владимир Барышев
    Лучше бы пенсии достойные, человеческие на которые можно жить не чувствуя себя постоянным попрошайкой, сделали!«Теперь это будет...
  • ПИТУНИНА Наталья Сергеевна
    Лучше бы путевки в санаторий 1 раз в год давали...«Теперь это будет...
  • Ингерман Ланская
    а если мне не требуется такая "бесплатная" услуга, которую видимо, будут финансировать из какого-нибудь бюджета, можн...«Теперь это будет...

«Теперь это будет бесплатно». Пенсионеров, доживших до 65 лет, ждет сюрприз с 21 сентября

«Теперь это будет бесплатно». Пенсионеров, доживших до 65 лет, ждет сюрприз с 21 сентября

Пенсионерам рассказали о сюрпризе, который ждет тех, кто уже достиг возраста 65 лет. Таким гражданам начнут предоставлять новую возможность, за счет которой они смогут бесплатно получить определенные услуги.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
а если мне не требуется такая &quot;бесплатная&quot; услуга, которую видимо, будут финансировать из какого-нибудь бюджета, можно будет взять компенсацию в реальных купюрах?
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19 час.
ПИТУНИНА Наталья Сергеевна
Лучше бы путевки в санаторий 1 раз в год давали...
Ответить
15 час.
Владимир Барышев
Лучше бы пенсии достойные, человеческие на которые можно жить не чувствуя себя постоянным попрошайкой, сделали!
Ответить
12 час.

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