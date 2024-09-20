«Теперь это будет бесплатно». Пенсионеров, доживших до 65 лет, ждет сюрприз с 21 сентября

Пенсионерам рассказали о сюрпризе, который ждет тех, кто уже достиг возраста 65 лет. Таким гражданам начнут предоставлять новую возможность, за счет которой они смогут бесплатно получить определенные услуги.
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