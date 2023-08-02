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Хави о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Я немного разочарован. Усман не смог назвать настоящую причину ухода, но я желаю ему удачи»

Вингер «Барселоны» близок к переходу в «ПСЖ». Он уже согласовал контракт на 5 лет с парижским клубом.

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