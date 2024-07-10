Какая часть сна вызывает старость: что выяснили учёные

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Сан-Паулу в Бразилии, обнаружило, что апноэ — распространенное нарушение сна, которое часто сопровождается храпом и кратковременными периодами остановки дыхания — может быть связано с преждевременным старением организма.
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