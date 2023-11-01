Последний месяц осени

Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Комментарии
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Светлана Митленко
Всегда рада положительным эмоциям. Все фото этого года. А осень в этом году была просто знатная!
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2 д.
Nana Абраменко
Восторг от такой красоты! Спасибо!!!
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1 д.
Светлана Митленко
В этом году (не буду говорить за всю Россию) в средней полосе выдалась удивительная осень.И правыда золотая!
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1 д.

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