Писториус назвал увеличение военных расходов первой задачей правительства ФРГ

TASS/EPA/FILIP SINGER Обеспечение более высоких расходов на оборону являются первостепенной задачей нового правительства Германии, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны ФРГ Борис Писториус.
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