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Лидер «Грузинской мечты» заявил, что партию не финансирует Иванишвили

Лидер «Грузинской мечты» заявил, что партию не финансирует Иванишвили

Заявления, что крупнейший в Грузии бизнесмен, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, уйдя из политики, финансирует партию, «смехотворны», заявил председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе 9 ноября на телеканале Rustavi 2.

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